Detenidos en Peralta un padre y un hijo por extorsionar a empresas y talleres de Navarra y La Rioja

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla, han detenido recientemente en Peralta a dos varones, padre e hijo de 61 y 31 años, respectivamente, por un delito de extorsión y amenazas a varias empresas de Navarra y de La Rioja.

Según han informado desde el cuerpo policial, los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de un grupo u organización criminal en la Ribera de Navarra que podría estar extorsionando a diferentes empresas y talleres.

Las indagaciones y pesquisas realizadas indicaban que podría tratarse de grupo criminal itinerante, con diferentes autores y mismos vehículos matriculados en Francia. Durante las investigaciones salieron a la luz más denuncias por hechos similares, interpuestas en otros cuerpos policiales.

El 'modus operandi' coincidía en todas sus actuaciones: las personas ahora detenidas se personaban en las diferentes empresas y, en un primer contacto con trabajadores o responsables de las mismas, ofrecían un servicio de afilado a base de un revestimiento o baño de titanio de las diversas herramientas de corte que pudieran utilizar (brocas, sierras, fresas, etc.) a un precio inferior al del mercado o incluso una primera prueba gratuita.

Tras realizar los supuestos afilados, en la devolución del material padre e hijo solicitaban por su trabajo cantidades "no acordadas y desorbitadas", que podían rondar entre los 500 euros y 5.000 euros y, ante la negativa de alguno de los propietarios, los detenidos, "en una actitud agresiva", habrían amenazado "con represalias y daños físicos en sus personas, así como a familiares".

Se ha constatado que al menos diez empresas de La Rioja (Rincón de Soto y Calahorra) sufrieron el mismo intento de extorsión, llegando a consumarlo en cuatro empresas de Navarra de las 6 amenazadas.