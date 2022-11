'Dimensión Blanca', de Mario Manso y Ana Gómez, gana la novena edición del festival de cine de ski y snow, Skimetraje

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Dimensión Blanca', de Mario Manso y Ana Gómez, se ha hecho con el cencerro al mejor corto de la novena edición del Festival de Cine de Ski y Snowboard Skimetraje Play Pyrenees, que se clausuró este sábado con la entrega de los galardones. Este año, los 15 cortos a competición pudieron ser grabados en cualquier parte del mundo, no ya sólo en el Pirineo.

El corto ganador, 'Dimensión Blanca', es la pieza protagonizada por el rider Alex Blasco y rodada en Andorra, con los realizadores "logran trasladar la mística que rodea la práctica del esquí con unas potentes imágenes, que a su vez nos hacen reflexionar sobre las terribles consecuencias del cambio climático", ha destacado en una nota la organización del certamen.

El resto de los seis cencerros han ido a parar a Carlos Llerandi, Mejor Guión por 'Canal Lex', el primer descenso integral en skis de la mítica canal de la Val d'Aran que llega a superar los 80º de pendiente y protagonizada por Llerandi, Abel Moga, Alexis Ferrera y Pòl Tellosa. El Premio Piristyler se lo llevaron los catalanes Eric Roigé y Alberto Pereira por 'Re-Main', 9 minutos de puro freestyle.

El aragonés Alex Miguel se llevó el Cencerro del Publico, votado por los espectadores en directo, y el Premio PiriActivity por el descenso integral en skis de la Canal NO de la Pala de Ip en el Valle del Aragón, recogida en su película 'Sueño de Invierno' y protagonizada por el mismo autor y el también oscense Nacho Merino.

Por último, dos obras de animación por stop-motion se llevaron los cencerros restantes; por un lado Thomas Rich, Premio PiriFreak por 'Snowboard at home', una parodia animada del freerider, y Philipp Klein, que se llevó el nuevo Premio Indoor esquiadores de salón por 'Freeride at Home', que premia los cortos grabados en un espacio cerrado.

El jurado estuvo compuesto un año más por los navarros Fidel Mendia, Miguel Iturralde, Aleks Sanz, Juan Lucas Navarro y la polaca Iwona Zielinska-Sasiada.

En total, durante las cuatro jornadas de festival se han proyectado un total de 28 films; 5 estrenos internacionales, 13 piezas fuera de competición y 15 cortometrajes a competición.

Tras dos años de parón por la pandemia, el festival ha vuelto a colgar el letrero de aforo completo en varias de las salas de las dos sedes que han acogido el festival durante los cuatro días consecutivos.

La edición arrancó el pasado miércoles en los Cines Golem Baiona con el estreno en Europa de 'Teton Gravity Research: Esperanto', la película de mountain bike de la productora norteamericana que tiene por protagonista a la leyenda y rider navarro Andreu Lacondeguy.

Al día siguiente, también en Golem Baiona, tuvo lugar el estreno en Europa de 'Free Rider', sobre la expedición francesa a los descensos más retorcidos de Alaska, protagonizada por Sam Anthamatten y el vigente campeón de la FWT y viejo conocido de Skimetraje, Victor de Le Rue. En la misma jornada se proyectó 'Wavy 2, The Voyage To The End Of The World' del noruego Nikolai Schirmer, la aventura que supone navegar en un velero por el Ártico, con una nieve cambiante provocada por la ola de calor y rodeados de osos polares.

El viernes la sede se trasladó a la sala de Cámara de Palacio Baluarte. Se pudo disfrutar de un espectáculo de video-mapping sobre el escenario a cargo del artista navarro Angel Sandimas. En la primera de las dos galas, conducidas por Eduardo Diaz Lasa, se rindió un homenaje al fallecido Antxon Arza, presentador de Skimetraje durante 6 años. En esta primera gala se proyectaron ocho películas fuera de competición, entre las que destaca el estreno de 'Balkan Express' del director alemán Philipp Becker sobre la aventura de los alpinistas Max Kroneck y Jochen Mesl, que con solo billete de ida a Tesalónica (Grecia), tratarán de volver hasta Munich (Alemania) en bicicleta y con los skis a cuestas.

Este sábado el festival se cerró con la celebración de la gala competitiva final en el Palacio Baluarte, donde se proyectaron dos cortos fuera de competición; 'Irati, the magic forest', el time lapse del navarro Iñaki Tejerina y 'Next Stop Sneg' del austriaco Marco Tribelhorn, donde Kostya San, Sven Rauber y Grigory Korneev "descubren un lugar increíble para el ski en un rincón salvaje y virgen de Siberia". La gala prosiguió con los 15 cortometrajes a competición y entrega de premios final, incluido el premio del Público, votado en directo por los asistentes.

El colofón al programa lo puso el tradicional Winter Hall en el Palacio Baluarte los días 4 y 5 de noviembre, con barra y expositores del mundo del ski y que, con entrada libre y gratuita, ambientó un año más la antesala de las proyecciones.