Dispositivo para localizar a una vecina de Ansoáin de 87 años desaparecida

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PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de emergencias busca a una mujer de 87 años vecina de Ansoáin, después de que no haya acudido a comer al lugar donde lo hace habitualmente. Se solicita colaboración ciudadana para localizarla.

La búsqueda se ha activado a las 16.23 horas, después de que no haya sido encontrada en las zonas que frecuenta. El dispositivo se centra en el área comprendida entre Berriozar y Villava, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En las labores participan bomberos del parque de Trinitarios, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), la Policía Municipal de Ansoáin, la Policía Foral y la Guardia Civil. También se han movilizado drones y perros de la Policía Foral.