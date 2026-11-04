La doctora Maite Huarte recibe el XXXI Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular

Maite Huarte dirige la División de Medicina de ADN y ARN del Cima Universidad de Navarra. - CIMA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La científica Maite Huarte, directora de la División de Medicina de ADN y ARN e investigadora principal del Cima Universidad de Navarra, ha sido galardonada con el XXXI Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular. Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Carmen y Severo Ochoa, con la colaboración de la Fundación AstraZeneca y la Fundación para el Conocimiento madri+d, premia la investigación de excelencia desarrollada en España.

En el caso de la doctora Huarte, el premio reconoce su aportación al conocimiento de los mecanismos que regulan la actividad de nuestros genes y que garantizan la estabilidad del genoma. Tal y como indican desde la fundación, "sus investigaciones han contribuido a cambiar la forma de entender el papel del ARN en el funcionamiento de las células, abriendo nuevas vías para comprender las bases moleculares de distintas patologías, con especial orientación hacia el estudio del cáncer".

La concesión de este galardón, dotado con 12.000 euros, adquiere un significado especial por la conexión entre las investigaciones de Huarte y el legado científico de Severo Ochoa, galardonado en 1959 con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto con Arthur Kornberg, por sus descubrimientos sobre los mecanismos de síntesis biológica del ARN y del ADN. "Es un absoluto honor recibir este reconocimiento. Seguir los pasos de un referente como Severo Ochoa es una profunda inspiración y un impulso a la investigación fundamental, la base de cualquier aplicación biomédica", afirma la doctora Maite Huarte.

Por otra parte, añade, "aunque el premio evalúa los últimos cinco años, es el resultado del trabajo y la pasión de todo un equipo de investigadores en mi laboratorio a lo largo de muchos años".

FUNCIONES ESENCIALES DEL ARN

Durante décadas, el ARN fue considerado el principal intermediario encargado de transmitir la información genética necesaria para producir proteínas. Sin embargo, los trabajos de la doctora Maite Huarte han ayudado a demostrar que determinadas moléculas de ARN que no producen proteínas, conocidas como ARN largos no codificantes, desempeñan funciones esenciales en el control de la actividad de los genes y en otros procesos celulares fundamentales, según ha informado el Cima en una nota.

En concreto, estas investigaciones han permitido avanzar en la comprensión de cómo estas moléculas intervienen en la regulación de la expresión génica, la replicación del ADN y el mantenimiento de la estabilidad del genoma.

Sus trabajos más recientes profundizan, además, en el papel de los ARN largos no codificantes en la organización de la cromatina, la estructura que permite organizar y compactar el ADN dentro de las células, y en los mecanismos que garantizan la correcta duplicación y transmisión de la información genética.

UNA TRAYECTORIA CIENTÍFICA DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Maite Huarte (Pamplona, 1974) es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Completó su formación posdoctoral en la Universidad de Harvard y en el Broad Institute del MIT y Harvard, en Estados Unidos.

Desde 2011 dirige su propio grupo de investigación en el Cima Universidad de Navarra, donde ha consolidado una línea de investigación de proyección internacional centrada en comprender las funciones de los ARN largos no codificantes. Su trayectoria se caracteriza por la originalidad de sus planteamientos científicos y su contribución al desarrollo de nuevas líneas de investigación en un campo que ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas.