Domínguez espera "acercar posturas" sobre la situación sanitaria en una nueva reunión el jueves con el comité de huelga

Archivo - El consejero del departamento de Salud, Fernando Domínguez, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que espera "acercar posturas" sobre la situación sanitaria en una nueva reunión con el comité de huelga que tendrá lugar este jueves.

Según ha señalado este martes, en respuesta a los medios de comunicación, la actual situación se ha generado "a raíz" de que los profesionales "han dejado de hacer actividad extraordinaria". "Una actividad extraordinaria que ellos consideran que es una huelga, nosotros consideramos que no lo es. Nosotros ya nos reunimos con los jefes de servicio para intentar solucionar este conflicto y nos reunimos también con el comité de huelga", ha indicado.

En el encuentro de este jueves, Domínguez espera "saber exactamente las reivindicaciones, porque a ciencia cierta todavía no tengo muy claro lo que quieren, e intentar acercar posturas, diálogo, mano tendida, intentar solucionar, porque nuestra responsabilidad es solucionar el problema que se ha creado en los pacientes y en la ciudadanía".

Preguntado por la rescisión de contratos que ha provocado el cese de la actividad extraordinaria, Domínguez ha explicado que es algo "lógico". "Nosotros hacemos una programación para actividades extraordinarias. Para esta en concreto se había contratado a 101 personas -celadores, TCAE, enfermeras-, y lógicamente, al caerse la actividad extraordinaria, nosotros hemos podido recolocar, resituar, a algunos profesionales -en concreto, creo que han sido 79 para otras labores-, pero 22 han quedado sin trabajo porque no hay funciones para hacer", ha manifestado.

Aunque el cese de la actividad continuase, "en principio la idea es que con esto sería suficiente", y si "en algún momento acaba este plante, lógicamente tendremos que evaluar las necesidades y contrataremos a los que sean necesarios".

Preguntado por las denuncias interpuestas por el Sindicato Médico ante la Inspección de Trabajo, Domínguez ha señalado que "ellos consideran que esto es una huelga, nosotros consideramos que es una actividad voluntaria que se deja de hacer, y por lo tanto, una actividad voluntaria que deja de hacerse no se puede considerar una huelga".

"La Inspección de Trabajo tendrá que decidir, nosotros le aportaremos todos los datos que tengamos, pero lo que no podemos permitir es que se resienta la asistencia sanitaria, lo mismo que tampoco vemos bien que algunos profesionales se vean señalados porque quieren seguir haciendo actividad", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que "el plante no ha sido generalizado, hay profesionales que quieren seguir haciendo esa actividad y que se ven señalados por otros compañeros porque la hacen".

En cuanto a la propuesta del Sindicato Médico de no avisar a los pacientes de las ausencias de los facultativos, el consejero ha respondido que "se califican ellos solos" porque "a la ciudadanía no se le tiene en cuenta". Domínguez ha añadido que "no podemos perder el foco" de que "lo importante para todos es la ciudadanía".

Preguntado por las críticas sobre la carga de trabajo de los médicos de Medicina Intensiva, Domínguez ha señalado que "yo he reconocido siempre que en algunas especialidades en concreto hay una sobrecarga de trabajo, porque aunque todas las plantillas están prácticamente al completo, luego la plantilla real es menor por los permisos que nosotros estamos obligados a conceder, bajas de maternidad, de cuidados, etc., y por lo tanto la plantilla real es menor que la nominal".

"¿A qué obliga? A que en vez de cinco guardias, por ejemplo, tengan que hacer ocho los que se quedan trabajando, y eso lo he reconocido. Y en eso tenemos que buscar soluciones y trabajamos. Y lo único que puedo hacer realmente es agradecer el esfuerzo a quienes priman la asistencia sobre otras cuestiones", ha manifestado.