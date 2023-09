Domínguez reconoce que las listas de espera son "históricas" y que "hay que frenarlas y revertir la tendencia"

Ha comparecido en comisión parlamentaria para exponer los ejes de trabajo del departamento de Salud para esta legislatura



PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha manifestado este martes que las listas de espera en la sanidad navarra son "históricas", una situación que, ha dicho, "hay que frenar y revertir la tendencia".

Domínguez ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar los ejes de su departamento para esta legislatura y ha detallado que, según datos de agosto, hay 65.931 pacientes esperando una primera consulta y 8.960 esperando una intervención quirúrgica. "Mucho más de lo que nos gustaría para empezar, pero una realidad de la que no podemos escapar y que tenemos que atajar en el corto, medio y largo plazo", ha comentado.

Según ha expuesto, "Navarra es la comunidad que más gasto destina

a la Atención Hospitalaria por habitante (aunque no en porcentaje respecto a su PIB), con 1.461 euros por habitante, un 19% más que la media de 1.228 euros". Y en lo referente a infraestructuras, ha dicho que es la comunidad que mayor número de quirófanos tiene por cada 10.000 habitantes, con 1,19.

Ha indicado así Domínguez que "tenemos los mimbres para hacer que nuestro sistema de Salud siga siendo el mejor" y ha afirmado que "contamos con presupuesto, aunque nuestro objetivo es conseguir la suficiencia presupuestaria que nos permita afrontar nuevos retos y tener buenos resultados en gestión y contamos con la infraestructura".

CAMBIO EN EL MODELO DE GOBERNANZA

Fernando Domínguez ha señalado que apuestan por un cambio del modelo de gobernanza y ha propuesto así que el Plan de Salud y el Plan de Salud Pública sean los instrumentos de planificación estratégica, dirección y ordenación del sistema sanitario. Según ha continuado, aspiran a dotar al SNS de "la máxima autonomía de gestión que permita el marco jurídico del derecho público". En este sentido, ha abogado por avanzar en la autonomía en la gestión de los profesionales y avanzar hacia la autonomía en las situaciones administrativas, en las OPE o en las negociaciones de la mesa sectorial.

También ha considerado necesaria la reorganización territorial de las áreas sanitarias avanzando hacia áreas únicas funcionales, "una reorganización territorial que no supondrá el cierre de ninguno de los hospitales de la Comunidad foral".

En el terreno económico, Domínguez ha señalado que buscan conseguir la suficiencia presupuestaria que "nos permita alcanzar los objetivos". "Trabajaremos por un nuevo modelo de gestión considerando la naturaleza del gasto, el carácter estructural de la Salud, y la cultura organizativa previa", ha dicho. En cuanto a la tecnología, ha abogado por un nuevo modelo de gobernanza de las TIC y de los sistemas de información, "donde la transformación digital llegue a toda la organización de manera unificada".

Sobre los profesionales, ha defendido un "nuevo modelo de gestión de equipos asistenciales, por una organización orientada al paciente, basada en la profesionalidad y la confianza". Se trata, ha dicho, de "trabajar mediante contratos de gestión, donde se establezca un compromiso que pueda ser recompensado a través de incentivos, donde evaluemos cómo se trabaja mediante indicadores de resultados más allá de los tradicionales de gastos o de actividad o 'número de' per cápita".

Fernando Domínguez ha manifestado, en su intervención, que "el primer problema que tenemos que abordar y que más preocupa al sistema sanitario" es el de "las demoras en primera consultas y en intervenciones quirúrgicas". Ha dicho que los datos "nunca habían sido tan altos", son "datos históricos" y ha señalado que en primer lugar se revisará la situación real de las listas y se implementará un plan de jornadas extraordinarias "después de comprobar que la actividad ordinaria ha sido la adecuada". También se analizará la situación de las especialidades con mayor lista, como Traumatología, Oftalmología, Rehabilitación, etc.

En un segundo momento, ha dicho que "cuando el sistema público así lo requiera, se analizará la posibilidad de trabajar junto con el sistema privado para aliviar las listas de espera y realizar derivaciones de las especialidades con mayor demora".

Por otro lado, Domínguez ha indicado que están abordando la actualización de la ley foral de Salud. "No podemos continuar con una ley foral de Salud aprobada en 1990, el sistema no es el mismo, las leyes no son las mismas y, sobre todo, la sociedad y sus necesidades tampoco lo son", ha precisado, para indicar que es necesaria una ley "de consenso, moderna y eficaz".

En cuanto a Atención Primaria, ha apuntado que "ahora mismo es necesario escuchar a todos los agentes concernidos y reorganizar el sistema de forma consensuada para dar la mejor asistencia a todos los ciudadanos en el menor tiempo posible".

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha manifestado que "el sistema sanitario navarro necesita un nuevo rumbo, necesita ser refundado". Ha señalado que "la ley foral de Salud necesita un cambio" y "tiene que ser de consenso social y también con los grupos parlamentarios", por lo que ha "tendido la mano" para su elaboración. Ha apostado, además, por la Atención Primaria y por "dotarla de recursos", así como por "mejorar el acceso al sistema".

La socialista Maite Esporrín ha señalado que "tenemos un buen sistema de salud" y ha valorado "la buena gestión de los anteriores responsables del servicio y de los profesionales". "Pero no podemos caer en la autocomplacencia", ha dicho, para coincidir en la necesidad de una ley foral de Salud. A su juicio, es preciso además "resolver las insoportables listas de espera", "trastornadas" por la pandemia.

El representante de EH Bildu Txomin González ha destacado que "el objetivo fundamental de la legislatura debe ser poner las bases para reorganizar el sistema sanitario" y ha señalado que es "imprescindible" una nueva ley foral de Salud. "Es necesario un incremento de la financiación de la sanidad pública navarra", ha afirmado, para exponer que "hay que refundar la Atención Primaria dotándola de recursos humanos y económicos" y aplicar un plan de choque de reducción de las listas de espera.

Por su parte, Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha considerado que Domínguez "ha sido una persona valiente" porque "ha asumido la gran responsabilidad de asumir el departamento". Ha compartido las estrategias trasladadas y ha dicho que es "clave" la aprobación de la nueva ley foral de Salud. "Es importantísima la implementación de la estrategia de Atención Primaria y que se aumenten los recursos", ha comentado, para indicar que las listas de espera deben ser una "prioridad".

Desde el PPN, Irene Royo ha señalado que es "preocupante" el "récord en las listas de espera". "La sanidad navarra vive tiempos convulsos, las encuestas dicen que la sanidad está peor que hace ocho años", ha expuesto, para opinar que se debe a una "mala gestión". "Va a necesitar de acuerdos para sacar adelante sus propuestas", ha dicho, para apuntar que "desde el PPN esperamos hacer una oposición constructiva y tendemos la mano para las necesidades que surjan".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que la ley foral de Salud debe ser una de las grandes "apuestas" esta legislatura que "no puede esperar mucho más". "La Atención Primaria necesita un refuerzo, un repensar, y requerirá un esfuerzo por parte del departamento", ha comentado, para decir que es necesario "abordar el atasco en las listas de espera".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha señalado que "hay una escasez alarmante de médicos en Atención Primaria" y hay también "carencia de pediatras". Ha destacado las altas listas de espera y ha señalado que "este desafío creciente está erosionando la reputación de la sanidad pública". "Esperamos que las preocupaciones en la sanidad sean abordadas con la seriedad y urgencia que merecen", ha dicho.