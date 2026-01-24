Dos afectados por inhalación de humo en el incendio de un taller en Estella

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Estella han intervenido este sábado por la tarde para extinguir un incendio en un taller ubicado en el bajo de un edificio de cuatro pisos ubicado en la calle San Nicolás de esta localidad. Dos personas, afectadas por la inhalación de humo, han acudido por sus propios medios al Hospital García Orcoyen.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 15.02 horas y se han movilizado los bomberos de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico en prevención y la Policía Municipal.

El fuego ha tenido su origen en una cabina de pintura. Los bomberos han revisado las viviendas de los pisos superiores del edificio donde se encuentra el taller que no se han visto afectadas por monóxido. El incendio se ha dado por extinguido a las 16.22 horas.