Dos alumnos de doctorado de la UPNA, premiados en un concurso de tesis sobre inteligencia artificial

Archivo - Alumnado, profesorado y organizadores de la Escuela Internacional de Verano sobre Inteligencia Artificial. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes de doctorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Aimar Yeregui Bacaicoa y Alfonso Induráin Ibero, han obtenido, respectivamente, el segundo y el tercer premio en un concurso de tesis celebrado durante la International Summer School on Artificial Intelligence. From Life Sciences to Governance and Security (Escuela Internacional de Verano sobre Inteligencia Artificial. De las ciencias de la vida a la gobernanza y la seguridad).

Este encuentro, celebrado recientemente en el campus de Arrosadia de la UPNA, fue organizado por la UPNA, NAIR Center (Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra) y la Universidad de Salerno (Italia). El primer premio recayó en Aina Maria Tur Serrano, alumna de la Universidad de las Islas Baleares.

Aimar Yeregui presentó su investigación centrada en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial basados en biomarcadores para facilitar la detección de enfermedades neurológicas y el estudio de sus procesos de rehabilitación. Por su parte, Alfonso Induráin expuso su trabajo sobre métodos de inteligencia artificial orientados a su aplicación en el ámbito judicial. Finalmente, Aina Maria Tur explicó cómo las técnicas de inteligencia artificial pueden aplicarse al análisis de imágenes de resonancia magnética para identificar y estudiar lesiones cerebrales.

ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL CONCURSO

El concurso adoptó el formato de tesis en tres minutos, según el cual las personas participantes debían explicar el contenido principal de su investigación en 180 segundos y con un lenguaje comprensible. Además de las personas premiadas, participaron en el certamen Javier Aguirre Eraso (UPNA), Mishell Cadena-Yanez (UPNA-NAIR), Raluca Iulia Cozma Mircescu (UPNA-Dateando), Enrique Fernández Serra (Hospital del Mar Research Institute, IMIM), Ezequiel León Saidman (Hospital del Mar Research Institute, IMIM), Marco Madile Hjelt (Hospital del Mar Research Institute, IMIM), José Manrique (Universidad de Salerno), Sarita Mourya (Universidad Magna Græcia de Catanzaro, Italia), Marcela Vega Higuera (UPNA) y Paula Vidaurreta Apesteguía (Universidad de Granada).

La sesión se planteó como un espacio de intercambio científico para estudiantes de doctorado que investigan en inteligencia artificial o en sus aplicaciones en ámbitos como las ciencias de la vida, la gobernanza o la seguridad. Además de presentar sus avances, el alumnado pudo recibir comentarios de un panel internacional formado por personal investigador y establecer contactos con otras personas en formación, ha informado la UPNA.