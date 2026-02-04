Dos centros educativos navarros reconocidos por su labor docente en sostenibilidad y ciudadanía global

Imagen del IES Altsasu. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos centros educativos navarros, el IES Altsasu y el colegio público Ermitagaña de Pamplona, han sido distinguidos este curso por su labor docente en el ámbito de la sostenibilidad y la ciudadanía global.

El IES Altsasu ha obtenido el primer premio, en la categoría 2 de proyectos de centros de ESO-Bachillerato, en el IV Certamen de Diseño de Proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario 2025-2026, convocado por el Instituto de la Juventud y la Red de Aprendizaje y Servicio de Navarra.

El proyecto premiado, titulado 'Altsasutik Mundura, Mundutik Altsasura' (De Alsasua al Mundo y del Mundo a Alsasua), es una iniciativa STEM que combina ciencia, tecnología, ingeniería, comunicación y arte con el objetivo de "desarrollar la competencia tecnológica del alumnado y reforzar su arraigo e identidad con Sakana", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La propuesta contempla la creación de un producto interactivo, accesible mediante gafas de realidad virtual, ordenador, tableta y teléfono móvil, en el que se recrearán entornos virtuales de los pueblos de la comarca y se integrarán entre dos y tres entrevistas en cada uno de ellos.

Por su parte, el colegio público bilingüe de Infantil y Primaria Ermitagaña de Pamplona ha sido uno de los diez centros reconocidos en la segunda convocatoria estatal de Reconocimientos a Centros Educativos Sostenibles para la Ciudadanía Global, dotada con 7.500 euros para cada centro ganador, a la que concurrieron en torno a 300 centros de todo el país.

Este reconocimiento pone en valor "un ecosistema pedagógico vivo" que agrupa los proyectos desarrollados de forma continuada por la comunidad educativa durante los últimos seis cursos, "en los que la sostenibilidad ha dejado de ser una sucesión de acciones aisladas para convertirse en una auténtica cultura de centro". El CP Ermitagaña "integra la sostenibilidad en el currículo de manera transversal y, gracias a una coordinación sólida, ha logrado que iniciativas como el huerto escolar, la gestión de residuos o la eficiencia energética forman parte de una estrategia integral que implica a todo el entorno".