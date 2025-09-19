Dos detenidos en la antigua ikastola Jaso tras un incendio en el edificio

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este jueves por la noche a dos personas en la antigua Ikastola Jaso por daños, robo con violencia, lesiones y atentado, tras un incendio ocurrido en la tercera planta y en actuación conjunta con la Policía Municipal.

Por otro lado, también en la capital navarra, ha sido detenido un varón en el Hospital Universitario de Navarra que agredió a un vigilante de seguridad que actuaba a las órdenes de Policía Foral.

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 31 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas diez personas. En Cascante, un varón por un delito de daños, al incendiar dos contenedores de basura en la Avenida Fundación Fuentes Dutor. Fue sorprendido con una garrafa de gasolina y acabó admitiendo los hechos, por lo que el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tudela se encargó de informar al juzgado mediante atestado policial.

En Tudela, tras una denuncia interpuesta por la Mancomunidad de Residuos Sólidos de La Ribera, se detuvo a un varón de 23 años también por quemar tres contenedores, valorados en 1.800 euros, en una actuación iniciada por Policía Local gracias a la colaboración ciudadana. También en la ciudad ribera fue detenido un hombre de 40 años por el robo con fuerza de aceite usado en dos contenedores en la calle Ernestina de Champourcín, a los que accedió forzando la cerradura, agentes locales pusieron a disposición de Policía Foral al detenido, que fue citado judicialmente.

Otras siete personas han sido detenidas por robos y hurtos en Pamplona (3), Cintruénigo (2) y Cortes (2).

Por otro lado, siete varones han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, agresión sexual, corrupción de menores y quebrantamientos de medidas de alejamiento) en cinco localidades de la Comunidad foral, tres de ellos en Pamplona.

Por delitos contra las personas se han registrado cuatro detenciones. En Huarte, era detenido un varón después de una discusión familiar, ya que le constaba una orden de alejamiento sobre su padre. Se le imputaron delitos de quebrantamiento de condena, amenazas graves, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

En un control preventivo con motivo de las fiestas patronales de Olite un vehículo, lejos de detenerse, se daba a la fuga, iniciándose una persecución en la que se identificó al conductor y a la copiloto con evidentes síntomas de haber ingerido alguna sustancia. Arremetieron de forma violenta contra los agentes intervinientes, sufriendo lesiones uno de ellos. Una vez reducidos fueron detenidos por un delito de atentado y resistencia. En el interior del vehículo viajaban los hijos menores de la pareja, que tuvieron que ser consolados por los agentes al ser testigos de la violenta intervención.

En Olazagutía era detenido un varón de 46 años por un delito de amenazas graves con arma blanca y tentativa de homicidio sobre un trabajador de una gasolinera, todo ello al negarse a abandonar la cafetería del establecimiento a la hora de cierre.

CINCO INVESTIGADOS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Por delitos contra la seguridad vial se investiga a cinco personas, entre ellos una conductora en el casco urbano de Murchante y otro en el casco urbano de Sarriguren por haber sido privados del carné por pérdida de puntos. En el primer caso, además, dio positivo en drogas. Las intervenciones se iniciaron al introducir sus matrículas en la base de datos, constando sus titulares con retiradas de permiso que fueron confirmadas tras los controles policiales correspondientes.

Por otro lado, en la Avenida Guipúzcoa de Pamplona, en un control rutinario, un conductor sería investigado por conducir sin permiso y el copiloto y titular del vehículo, también, como cooperador necesario del delito. Y en Leitza una patrulla de Alsasua reconocía aparcado en doble fila a un conductor con pérdida de vigencia de su carné por carencia de puntos, por lo que fue nuevamente imputado.

Por requisitoria judicial se detenía a un hombre en Tudela que estaba causando problemas en la Oficina de Atención Ciudadana y al ser identificado se confirmó que sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. Y por delitos contra la salud se detenía a una persona en Sarriguren.