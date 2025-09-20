Dos detenidos en Cintruénigo por robo con fuerza tras ser sorprendidos con varias maromas de cable de cobre

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido estos días a diez personas por delitos contra el patrimonio tras actuaciones realizadas en Cascante, Tudela, Pamplona, Cortes y Cintruénigo.

En Cintruénigo fueron detenidos dos varones por un delito de robo con fuerza en las cosas, tras ser sorprendidos en su vehículo portando cobre de cable supuestamente robado. La intervención se inició cuando el conductor cometió una infracción de tráfico y una patrulla lo paró con el fin de denunciarle. En la inspección de la furgoneta los agentes divisaron varias maromas de cable de cobre de distintos grosores, pelado, quemado y envuelto en plástico. Al no ofrecer versión coherente de su procedencia fueron detenidos por delito contra el patrimonio.

En Pamplona fueron detenidos dos jóvenes, de 21 y 25 años, con antecedentes y sin domicilio conocido, tras hurtar dos prendas -un pantalón y una cazadora- valoradas en 251 euros de una tienda de deportes de Buztintxuri, detectado por el vigilante de seguridad, que dio aviso a Policía Foral para que se hiciera cargo de las diligencias.

También en Pamplona ha sido detenido un varón de 18 años, con antecedentes, por robar un patín eléctrico valorado en 400 euros y una bicicleta aparcados en las instalaciones deportivas de Mutilva. Con las descripciones aportadas por un testigo fue localizado en la capital navarra y en el cacheo se le intervinieron 26 pastillas que requieren receta médica. Gracias al número de serie del vehículo se pudo dar con la propietaria del patín, procediéndose a su devolución y denuncia por los hechos.

En Cortes se procedió a la detención de dos hombres por el hurto de una mochila en el tren que realizaba el trayecto Pamplona-Barcelona. Un viajero, vecino de Burlada, sufrió el hurto de su mochila, en la que portaba objetos personales y de valor como un ordenador portátil valorado en más de 1.000 euros. Al percatarse de ello y preguntar entre los pasajeros un testigo afirmó haber visto bajarse en la parada de Cortes a dos sospechosos con una mochila negra como la que describía su propietario, si bien el tren continuó la marcha.

La víctima regresó desde Gallur, siguiente parada, y con la descripción de los posibles autores aportada una patrulla de Policía Foral los localizó en la misma localidad, por lo que fueron detenidos y recogieron de la víctima la correspondiente denuncia penal por los hechos.