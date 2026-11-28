Sustancias, material y dinero intervenido en el domicilio del detenido. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos personas por tráfico de drogas tras una investigación que comenzó en el mes de enero al tener conocimiento, por la recogida de varias quejas vecinales, de la posible venta de sustancias estupefacientes en el barrio de la Rochapea, que estaba generando alarma social entre los vecinos.

Tras comenzar con las investigaciones y establecer varios servicios de vigilancia realizados por la Brigada de Proximidad y Prevención de Policía Municipal de Pamplona, se localizó al presunto vendedor, un varón de 55 años, con antecedentes por tráfico de drogas.

Durante la investigación se comprobó que esta persona tomaba muchas medidas de seguridad y se desplazaba en bicicleta o en vehículo de movilidad personal para dificultar sus seguimientos. Asimismo, se constató que no actuaba solo. Otro varón de 58 años colaboraba con él realizando funciones de vigilancia, dándole cobertura al investigado a la hora de realizar sus ventas, explican desde la Policía Municipal.

El 25 de noviembre de 2026, sobre las 10.15 horas, se detuvo al colaborador en las inmediaciones del domicilio del investigado. Pocos minutos después, gracias a la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral, se accedió al domicilio del investigado.

En el registro domiciliario se encontró una cantidad importante de sustancias que dieron positivo tanto en cocaína como en heroína así como hachís. Asimismo, los agentes hallaron bolsas para dichas sustancias con cierres de alambre, básculas de precisión, un machete y más de 1.900 euros en efectivo.

En el registro participaron agentes del Grupo de Investigación de Policía Municipal de Pamplona y el Grupo de Guías Caninos de Policía Foral.

El varón que colaboraba con el investigado fue puesto en libertad a las pocas horas mientras que el segundo detenido fue puesto a disposición judicial.