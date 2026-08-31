Dos detenidos y tres investigados en Cascante por sustraer a un menor, introducirlo en un coche robado y huir

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido a dos personas e investigado a otras tres en Cascante por sustraer de un centro a un menor de edad, de 6 años, introducirlo en un coche robado y darse a la fuga al ser localizados. Tanto los detenidos como los investigados pertenecen al entorno familiar del menor.

Según han informado desde el cuerpo policial, el pasado 14 de agosto agentes de Policía Foral detuvieron a una pareja en Cascante tras interponerse en dependencias de Policía Municipal de Pamplona una denuncia por la sustracción de un menor de 6 años. Además, tres personas más, una de ellas menor de edad, fueron citadas en calidad de investigadas por su relación con estos hechos.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Foral de Tudela, comenzó al interponerse la denuncia en Policía Municipal de Pamplona por parte de una de las educadoras del centro en el que se encontraba el menor.

En la denuncia se hacía referencia a un vehículo en el que pudieran haber introducido los autores al menor para llevárselo del lugar. De hecho, poco rato después, se recibió en Policía Foral una denuncia por la sustracción de un vehículo coincidente en marca y modelo con el mencionado en la denuncia de desaparición del menor.

Agentes de Policía Foral organizaron un dispositivo de búsqueda de dicho de vehículo, que, al ser localizado, se dio a la fuga "poniendo en serio riesgo la integridad tanto de los agentes, como del resto de usuarios de la vía". Los agentes observaron al menor en la parte trasera del vehículo.

Gracias a la colaboración de la Policía Local de Cascante, que observaron al vehículo en la localidad, los agentes encargados de la investigación, junto a la Policía Local de Cascante, organizaron un dispositivo de control del entorno del titular y conductor del vehículo, al objeto de localizar al menor.

Tras conseguir la correspondiente autorización para entrar en el domicilio, el Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral localizó al menor y detuvo a los responsables de la sustracción.

En uno de los momentos en los que se observó el vehículo, éste iba conducido por la posteriormente detenida, que tenía el permiso de conducir suspendido, por lo que se le imputó, además, un delito contra la seguridad vial.

En el caso del varón detenido, pesaban sobre él varias órdenes de búsqueda de ámbito nacional, así como una orden de ingreso en prisión que se hizo efectiva tras ser puestos ambos detenidos a disposición del juzgado competente, acompañando a las diligencias de investigación, instruidas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Foral de Tudela.