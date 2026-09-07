Dos heridas en una colisión lateral en la N-134 en Arguedas

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la carretera N-134, a la altura del punto kilométrico 15,200, en el término de Arguedas.

Una mujer de 55 años, vecina de Tudela, ha sido evacuada al Hospital Reina Sofía de Tudela, y una mujer de 49 años, vecina de Arguedas, ha sido trasladada a un centro sanitario de Valtierra. Ambas eran conductoras de los vehículos. El accidente ha consistido en una colisión lateral, según ha informado la Guardia Civil

Hasta el lugar se han desplazado dos patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, una dotación de bomberos y dos ambulancias de soporte vital básico.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.