Dos heridos en un accidente de tráfico en Aberin

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón de 82 años y una mujer de 56 años, han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Aberin, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 6.31 horas en el kilómetro 4 de la carretera NA-122, donde han colisionado dos vehículos. Como consecuencia, un varón de 82 años, ha resultado herido con contusiones y una mujer de 56, con contusiones de carácter leve. Han sido trasladados al Hospital García Orcoyen de Estella.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Estella, una ambulancia SVA, otra SVB así como agentes de la Policía Foral.