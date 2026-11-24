Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un accidente de tráfico ocurrido este martes en Cárcar, según ha informado la Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar a las 12.08 horas en el kilómetro 28 de la carretera NA-122, a la altura del término municipal de Cárcar, donde han colisionado dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos y en los que viajaban únicamente sus respectivos conductores.

Como consecuencia del impacto, uno de los conductores, de 29 años, ha quedado atrapado en el interior de su vehículo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación antes de ser evacuado en estado grave al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El segundo implicado ha sufrido heridas de carácter leve.

Al lugar han acudido patrullas de la Policía Foral de la comisaría de Estella, que han contado con el apoyo de patrullas de Seguridad Vial de Pamplona para regular la circulación y asegurar la zona. Por su parte, agentes del Grupo de Atestados de Tudela se han hecho cargo de instruir las correspondientes diligencias y de investigar las causas del accidente.