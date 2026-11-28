Imagen del vehículo tras caer al río Elorz. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves en la madrugada de este sábado al sufrir una salida con su vehículo, para esquivar una manada de jabalíes, y posteriormente caer al río Elorz. El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 14 de la NA-2330, en el término municipal de Erro.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 1.18 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Burguete, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

Los bomberos han rescatado a los cuatro ocupantes del vehículo. Posteriormente, se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos varones, de 20 y 21 años, ambos con contusiones de pronóstico leve.