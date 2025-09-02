Dos heridos en una colisión en la N-121-A en Bera

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este martes tras una colisión frontolateral entre dos vehículos en la carretera N-121-A, kilómetro 67,4, en el término de Bera.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 37 años ha sido trasladado al Hospital de Irún y otro de 48 años, que había quedado atrapado en el vehículo, al Hospital de San Sebastián. Ambos presentaban politrauma y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 6.19 horas. Al lugar han sido movilizados bomberos de Oronoz, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico, Policía Foral y Guardia Civil.