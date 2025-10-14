Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la NA-534 en Cáseda

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la carretera NA-534, kilómetro 13, término de Cáseda, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los heridos son un hombre de 23 años y una mujer de 31 años. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones, el varón con pronóstico reservado y la mujer, leve. Inicialmente han sido trasladados al centro de salud de Sangüesa para valoración y posteriormente han sido evacuados al hospital.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Sangüesa, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.