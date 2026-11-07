Dos heridos en una colisión frontal en Cascante

Imagen del lugar del accidente vial. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas este viernes por la noche en una colisión frontal entre dos vehículos que se produjo a la altura del punto kilométrico 6,000 de la N-121-C, en el término municipal de Cascante.

Hasta el lugar desplazó una patrulla de la Agrupación de Tráfico y una de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y dos ambulancias de soporte vital básico, que trasladaron a los heridos, un hombre de 28 años y una mujer de 26 y vecinos de Cadreita y Barillas, respectivamente, al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.