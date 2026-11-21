Archivo - Los heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos ocupantes de un vehículo, de 23 y 15 años, han resultado heridos con pronóstico reservado este sábado tras sufrir una salida de vía en la NA-161, a la altura de su punto kilométrico 7, en el término municipal de Corella.

SOS Navarra ha recibido el aviso del siniestro vial a las 10.49 horas y ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, otra de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Guardia Civil.

Se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a una mujer de 15 años y a un varón de 23 años, ambos con policontusiones con pronóstico reservado.