Dos heridos leves al salirse de la vía en Lesaka el vehículo en el que viajaban

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas leves este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en Endarlatsa, Lesaka, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 22.26 horas en el kilómetro 68,3 de la carretera N-121A, en sentido norte, donde se produjo la salida de vía de un vehículo. Como consecuencia, resultaron heridos un hombre de 60 años y un joven de 19, ambos con contusiones, y fueron trasladados al centro de salud de Santesteban.

Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos del parque de Oronoz, un equipo médico y agentes de la Guardia Civil.