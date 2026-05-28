Dos mujeres heridas en una caída de moto en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 35 y 36 años, han resultado heridas este jueves al mediodía al sufrir una caída con la moto en la que circulaban a la altura del número 9 de la Avenida Baja Navarra, en Pamplona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 12.48 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal.

Se ha trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra a dos mujeres, de 35 y 36 años, ambas con policontusiones con pronóstico reservado.