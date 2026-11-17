PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este martes en un accidente en Aranguren en el que se han visto implicados ocho vehículos, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 8.26 horas en el kilómetro 3,3 de la PA-30, donde se ha producido una colisión por alcance de ocho vehículos. Como consecuencia, han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra una mujer de 32 años con traumatismo facial y otra mujer de 31 años con contusión facial leve. Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia SVB y agentes de la Guardia Civil.