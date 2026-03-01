Dos personas heridas tras salirse de la vía y chocar contra un talud en Valtierra

Vehículo accidentado en el cruce de 'Los Abetos' en Valtierra. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaban y chocar contra un talud a la altura del punto kilométrico 72,280 de la N-121, en el cruce de 'Los Abetos, en Valtierra.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 1.19 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, un equipo médico, una ambulancia medicalizada y otra convencional y la Policía Foral.

Una mujer de 28 años, que ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado, ha sido trasladada en la ambulancia medicalizada el Hospital Universitario de Navarra. Por otro lado, se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a un varón de 20 años, con dolor lumbar de pronóstico reservado.