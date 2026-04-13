Dos policías forales heridos tras ser agredidos por un varón en Uharte-Arakil

Imagen de las heridas sufridas por el agente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la comisaría de Policía Foral de Alsasua han resultado heridos esta semana tras ser agredido por un varón, que les golpeó y mordió, durante una actuación un Ugarte Arakil.

Según explican desde la Policía Foral, esta patrulla acudió a preguntar a una pareja que estaban en la A-10, a la altura de Uharte-Arakil, si necesitaban ayuda, al encontrarse a pie y sin vehículo en la autopista. Durante la intervención, el varón, que se mostraba muy nervioso, se dio a la fuga monte arriba, saltando vallas y atravesando piezas de ganado.

Comenzó así una persecución de casi un kilómetro, en la que uno de los agentes consiguió interceptarle. Fue entonces cuando el varón le propinó un puñetazo al policía y ambos cayeron al suelo. Ahí el varón agarró del cuello al agente, que consiguió soltarse e inmovilizar al varón. Durante las maniobras de inmovilización, aprovecho y mordió al agente en la mano, sin soltarlo, mientras le propinaba varios golpes al agente, sin poder librarse de la mordedura, hasta la llegada del resto de efectivos de la patrulla que consiguieron, finalmente, detener al hombre. Se le imputó un delito de atentado, resistencia y desobediencia.

Como resultado de la intervención, el policía tuvo que ser intervenido por la mordedura, que le supuso varios puntos de sutura y su compañera atendida, con magulladuras y una lesión en el hombro.

Se trata de una de las intervenciones que ha realizado la Policía Foral a lo largo de la semana, en la que las Oficinas de Atención Ciudadana (ODAC) han recogido en sus comisarías un total de 254 denuncias penales.

Por tipologías, destacan 53 por delitos de hurto, 20 por delitos de daños, otras 19 por lesiones, la mayoría producidas en el ámbito del ocio nocturno y 49 por estafas varias.

En el ámbito de las detenciones, 45 han sido las personas detenidas, destacando 5 por delitos relacionados con la violencia contra la mujer y otras 5 por delito de atentado, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.

DETENIDO EN TUDELA POR CAUSAR HERIDAS EN LA MANDIBULA A OTRO JOVEN

Por otro lado, a lo largo del fin de semana se ha detenido a dos personas en Tudela y Pamplona, fruto de la colaboración con Policía Municipal de Tudela y Policía Municipal de Pamplona.

En el primero de los casos, en Tudela, un varón resultaba detenido por un delito de lesiones, al causar heridas en la mandíbula a otro joven, a las puertas de un local de ocio, tras una discusión dentro del ámbito del ocio nocturno. Tras la detención, Agentes del Grupo de Policía Judicial, realizarían las correspondientes diligencias, poniendo el asunto en conocimiento del juzgado correspondiente.

En el segundo caso, ocurrido en Pamplona, un varón de 38 años fue interceptado en Ripagaina, tras embestir la barrera de un aparcamiento de la ciudad y darse a la fuga a gran velocidad, saltándose varios semáforos. Arrojó tasa positiva de alcohol y drogas.