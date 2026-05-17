Dos trasladados tras sufrir una salida de vía en Goizueta

Archivo - Los heridos han sido trasladado al Hospital Donostia en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes, de 23 y 26 años, han resultado heridos con pronóstico reservado en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 17,7 de la NA-4150, en el término municipal de Goizueta.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 5.59 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Goizueta, un equipo médico, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

En el vehículo accidentado viajaban cinco personas. Dos de sus ocupantes han sido trasladado al Hospital Donostia de San Sebastián. Se trata de un varón de 23 años, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, y un varón de 26 años con policontusiones, en ambos casos con pronóstico reservado.