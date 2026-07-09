DYA Navarra atiende 85 personas en el tercer día de los Sanfermines

Profesionales de DYA Navarra durante las fiestas de San Fermín 2026. - DYA NAVARRA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 personas han sido atendidas por DYA Navarra en las últimas 24 horas de los Sanfermines. De ellas, 24 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios.

Destaca la atención a 42 personas con contusiones y diferentes heridas, 11 atenciones por trauma, 2 personas atendidas por intoxicación etílica, 2 por otro tipo de intoxicación y 5 por enfermedad, detallan en una nota de prensa desde la entidad.

Por otro lado, en el tercer encierro de las fiestas con la ganadería de Victoriano del Río, DYA Navarra ha atendido a 7 corredores heridos. Dos de ellos han necesitado ser trasladados al presentar una luxación de hombro. Las atenciones se han realizado en el tramo del Mercado y en Bajada de Javier.

VISITA DE MARÍA CHIVITE A LA SEDE DE DYA NAVARRA

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, visitó este miércoles la sede de DYA Navarra tras el segundo encierro de las fiestas junto con el consejero de Salud, Fernando Domínguez y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

Después del encierro, la presidenta del Ejecutivo foral se acercó hasta las instalaciones de DYA Navarra para comprobar de cerca el dispositivo que la asociación organiza cada mañana.

Además, después de la visita, se ha celebró el tradicional desayuno institucional junto con los sanitarios y voluntarios que conforman el dispositivo del encierro de DYA Navarra.