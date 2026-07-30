La economía navarra crece un 0,4% en el segundo trimestre y se espera un incremento "más suave" en lo que queda de año

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Productor Interior Bruto (PIB) de Navarra registró en el segundo trimestre de 2026 un crecimiento del 0,4% respecto a los tres meses anteriores -una décima menos que el dato registrado entre enero y marzo-, mientras que el avance interanual se situó en el 2%, también una décima menos.

Ambas cifras se sitúan por debajo de la media del conjunto de España, que creció un 0,7% en el segundo trimestre, con un incremento interanual del 2,7%.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado en rueda de prensa que, "aunque el ritmo de avance se modera una décima respecto a los tres meses anteriores, también pone de manifiesto la capacidad de resistencia de Navarra, que mantiene un crecimiento notable pese al adverso contexto internacional".

No obstante, el consejero ha reconocido que, precisamente debido a este escenario internacional, se espera un crecimiento "más suave" de la economía navarra en la segunda mitad del año, si bien se prevé también un "ligero repunte" para 2027 por la fabricación del coche eléctrico en Volkswagen Navarra.

Además, el consejero ha indicado que "el crecimiento presenta una marcada asimetría, ya que se apoya fundamentalmente en la demanda interna y en el consumo de los hogares, que siguen mostrando ese dinamismo". "Sin embargo, la inversión y el sector exterior sufren las consecuencias de las tensiones geopolíticas, la incertidumbre internacional y la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos", ha señalado.

Desde el punto de vista de la oferta, destacan el dinamismo en los servicios y el descenso de la actividad observado en la industria. Por la vía de la demanda, los indicadores reflejan una favorable evolución en el gasto en consumo final y una debilidad en las exportaciones.

En cuanto al mercado laboral, Arasti ha explicado que se observan "discrepancias" entre los resultados de la Encuesta de Población Activa y los registros administrativos. "En términos de ocupación, la afiliación a la Seguridad Social creció un 2% entre abril y junio, pero la EPA en cambio reportó en el segundo trimestre casi 3.000 ocupados menos que el año anterior. Esta disparidad se repite también en las cifras de desempleo. El paro registrado bajó en abril y mayo, pero el estimado por la EPA daba un aumento. En este apartado diré que, por suerte, la realidad está siendo más positiva que las encuestas", ha afirmado.

En cuanto a los precios, el consejero ha detallado que la inflación se ha moderado en junio hasta el 2,7%, "beneficiada por la caída del petróleo, mientras que el componente subyacente ha descendido hasta el 2,2%, que es el nivel más bajo desde diciembre de 2025". "Sin embargo, el agravamiento de las tensiones en Oriente Próximo ha vuelto a disparar el precio del crudo y parece anticipar un nuevo repunte de la inflación para los próximos meses", ha señalado.

José Luis Arasti ha afirmado que, "teniendo en cuenta el complejo entorno global, que plantea más incógnitas que certezas, por desgracia, las perspectivas de la economía navarra apuntan a un ritmo de crecimiento del PIB quizás más suave durante la segunda mitad del año, condicionado por la progresiva moderación del consumo, y a un ligero repunte de cara al próximo ejercicio". "Esta trayectoria, que se desmarca de la proyectada para el agregado nacional, responde a la reactivación de la capacidad productiva de la automoción prevista para 2027, tras la incorporación de los nuevos modelos eléctricos -en la fábrica de Volkswagen Navarra-. Esta reactivación deberá reflejarse tanto en la producción industrial como también en las exportaciones", ha indicado.

El consejero ha indicado que, "con estas premisas generales, incorporando los datos del segundo trimestre que hemos ofrecido hoy, procederemos a trabajar en las próximas semanas actualizando el cuadro macroeconómico 2026-2029, y estas proyecciones serán las que nos sirvan como base para la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra de 2027 y en cumplimiento de la normativa también vigente en lo referente a la AIReF".