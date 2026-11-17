La delegación Navarra desplazada a Túnez, encabezada por el consejero Irujo, junto a los representantes de la empresa Caveo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de representantes del ecosistema industrial y tecnológico navarro, encabezada por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, se encuentra de visita en Túnez para fortalecer las relaciones con el Grupo Caveo, al que pertenece Caveo Spain, empresa ubicada en Bera con 140 personas trabajadoras.

Esta visita da continuidad al encuentro mantenido el pasado mayo en Navarra con Nabhen Bouchaala, CEO del Grupo Caveo, y Carlos Fernández, director de la planta en Navarra, supone, según ha informado el Gobierno foral, "un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre el grupo industrial tunecino y el ecosistema empresarial y tecnológico de la Comunidad foral".

La delegación navarra está integrada por Guillermo Alonso y Unai Irigoyen San Miguel, director y técnico de captación de Invest in Navarra en la sociedad pública Sodena; Jesús María Pintor, director general de NAITEC; Javier Belarra, gerente de ACAN; y José Andrés Palacios, director general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra.

Durante su estancia, los representantes navarros han visitado las instalaciones de Caveo Automotive en Túnez, la Universidad Internacional de Túnez, la empresa COFICAB, especializada en la fabricación de cables para el sector de automoción y la empresa COFAT también del ámbito de automoción.

Asimismo, han mantenido un encuentro con el embajador de España en Túnez, Isidro Antonio González, y han visitado el evento Mobilty Lab, una plataforma de encuentro, exposición y cooperación empresarial que reúne a empresas y entidades de cuatro sectores industriales estratégicos: automoción, mecatrónica, electrónica y aeronáutica.

La agenda de trabajo ha permitido conocer de primera mano las capacidades industriales y tecnológicas del grupo tunecino y explorar posibles vías de colaboración con empresas, centros tecnológicos y entidades navarras, especialmente en ámbitos como la innovación aplicada a la automoción, la fabricación avanzada, la automatización de procesos y el desarrollo de componentes industriales.

CAVEO, UN GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL CON PRESENCIA EN NAVARRA

El Grupo Caveo es un grupo industrial de origen tunecino especializado en el diseño y fabricación de componentes metálicos para sistemas de suspensión mecánica, con actividad en el sector de automoción y vehículo industrial. Su presencia en Navarra, a través de Caveo Spain, representa un vínculo empresarial internacional consolidado con el tejido productivo de la Comunidad foral, según ha expuesto el Ejecutivo.

La planta de Bera es una instalación industrial altamente automatizada dedicada a la fabricación de componentes de suspensión para camiones, remolques y semirremolques, entre ellos ballestas sólidas y tubulares. La empresa es heredera de la histórica Funvera, que cuenta con más de 100 años de trayectoria industrial en la localidad.

Actualmente, Caveo Spain cuenta con alrededor de 140 trabajadores en Navarra y registra una facturación anual aproximada de 20 millones de euros. Su actividad constituye un ejemplo de continuidad y transformación industrial, así como de "la capacidad de Navarra para atraer y consolidar inversiones de grupos empresariales internacionales".