Educación adjudica las obras de ampliación del colegio público Otero de Navascués de Cintruénigo por 1,8 millones

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa Construcciones Garbayo Ayensa, S.A. por un importe de 1.844.111,39 euros, IVA incluido, las obras de ampliación del colegio público Otero de Navascués de Cintruénigo. Se prevé que las obras comiencen a finales de abril y finalicen en enero de 2027.

El plazo de ejecución de las obras de ampliación es de nueve meses. De esta manera se resuelve la ejecución de unas obras que se licitaron el pasado mes de julio de 2025 y que, una vez adjudicadas, no se pudieron ejecutar por el desistimiento de la empresa adjudicataria, por lo que hubo que volver a licitarlas en diciembre del pasado año, según ha informado el Gobierno foral.

El proyecto de ampliación ahora adjudicado permitirá habilitar un nuevo volumen compacto adosado a la fachada suroeste del edificio, con un nuevo acceso en planta baja, además de una nueva escalera que favorecerá la conexión entre las plantas. En total, la superficie útil de la ampliación sumará 640,80 metros cuadrados (698 m2 útiles) a los ya existentes, con dos aulas ordinarias, una IkasNova y un aula de desdoble en planta primera y cuatro aulas ordinarias y un aula de desdoble en planta segunda.

Hace ahora un año, en enero de 2025, el Departamento de Educación finalizó las obras de ampliación del IESO La Paz, también la localidad de Cintruénigo, un proyecto que permitió al centro contar con nuevos espacios consistente en tres nuevas aulas ordinarias, un aula de desdoble y un nuevo departamento, además de aseos y un nuevo ascensor que garantizó la accesibilidad a la planta. En total, una ampliación de 343,86 metros cuadrados en la segunda planta sobre la edificación actual de planta baja y primera del edificio del instituto con un proyecto adjudicado en 705.430 euros.