Educación autoriza a cuatro centros educativos a abandonar el PAI

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha autorizado al colegio Joakin Lizarraga a abandonar el programa de enseñanza en lenguas extranjeras (PAI). De esta manera, el centro educativo de Sarriguren (Valle de Egüés) que oferta toda su educación en el modelo D en lengua vasca, no ofertará ya a partir del próximo curso 2026-2027 el programa en lengua inglesa al nuevo alumnado, si bien los estudiantes del centro que cursan ya el modelo D en lengua inglesa (PAI) lo seguirán haciendo hasta el final de la etapa, según lo estipula tanto el Decreto foral 43/2023, de 26 de abril, como la orden foral 57/2024, de 24 de mayo, que desarrollan los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras en los centros de Infantil y Primaria.

De igual forma, Educación ha autorizado al modelo D de otros tres colegios públicos, Marqués de la Real Defensa de Tafalla, Príncipe de Viana de Olite y Buztintxuri de Pamplona, a abandonar el programa PAI. No obstante, el alumnado de estos tres colegios que cursa estudios en los modelos A/G seguirá recibiendo su educación en lengua inglesa PAI como hasta ahora.

En todos los casos, el Departamento ha constatado que los centros que abandonan el programa PAI cumplen los requisitos establecidos en la normativa que regula los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras en los centros de Infantil y Primaria, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En el último periodo de inscripción de niñas y niños de 3 años correspondiente al presente curso 2025-2026 un total 3.057 niñas y niños de las redes pública y concertada y de todos los modelos lingüísticos (66,7% sobre el total) solicitaron educación con el programa PAI, que creció un 1,8%. Además, en el presente curso escolar un total de 36.131 estudiantes cursan sus estudios en el programa de aprendizaje de lenguas extranjeras en inglés (PAI), de los que 34.295 están matriculados en los modelos A y G, y 1.836 en los modelos B y D.