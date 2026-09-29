Educación y el centro de FP donde se ha registrado una agresión con arma blanca trabajan por recuperar la normalidad

Archivo - Educación culmina su nuevo protocolo para acompañamiento y atención al alumnado trans en los centros educativos navarros - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección del centro integrado de Formación Profesional en el barrio de la Txantrea donde esta mañana se ha registrado una agresión con arma blanca ha trabajado conjuntamente con el departamento de Educación del Gobierno de Navarra a lo largo de la mañana para atender al alumnado, profesorado y familias afectadas y restablecer el clima de convivencia y actividad normalizada en el centro. Un alumno del centro ha resultado herido de arma blanca tras ser agredido presuntamente por un compañero de clase.

Los responsables del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del departamento de Educación han estado en todo momento en contacto con la dirección del centro, coordinando las necesidades que ésta les ha planteado y poniendo a su disposición todos los recursos necesarios para atender la situación, según ha informado el Gobierno foral.

A primera hora de la mañana, y tras conocer lo sucedido, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, se ha desplazado personalmente al Servicio de Urgencias del Complejo Universitario de Navarra, donde ha acompañado a la directora del centro y a los familiares del alumno agredido, que estaba siendo intervenido quirúrgicamente en esos momentos.

Educación mantiene contacto permanente con los responsables del centro. Las profesionales del Servicio de Convivencia se han coordinado con la dirección del centro integrado para establecer las medidas más adecuadas para restablecer "un clima de concordia y recuperar una normal actividad académica". El Servicio de Inspección del departamento ha intervenido también a raíz de lo sucedido.

Los responsables del departamento han trasladado a la dirección su total apoyo a las medidas que está adoptando para contribuir al restablecimiento de un clima de confianza en el desarrollo de la actividad formativa en el centro, declinando cualquier otro tipo de pronunciamiento ni declaración. Igualmente se han puesto a disposición de los efectivos policiales para el esclarecimiento e investigación de la agresión.