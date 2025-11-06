Educación denuncia "actuaciones violentas" y "amenazas" de huelguistas contra profesores y alumnos en el CI Donibane

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha condenado "las actuaciones violentas cometidas por piquetes huelguistas" en el interior del Centro Integrado Donibane de Pamplona que, durante los tres días que ha durado la huelga convocada por STEILAS, LAB, ELA y CCOO, "han entrado a diversas aulas donde se impartía clase amenazando al profesorado y al alumnado que no seguía la huelga".

En este sentido, el Departamento de Educación ha presentado una denuncia ante la Policía Foral por lo ocurrido. "Los piquetes, en especial los de una pequeña parte del alumnado, han llegado a lanzar petardos en pasillos y aulas, han reventado taquillas e incluso provocaron un pequeño incendio a causa de uno de estos petardos. Además, el centro amaneció el miércoles cubierto de pintadas, incluida algunas con insultos personales al consejero de Educación, Carlos Gimeno", ha censurado en un comunicado.

A través de su redes sociales, Gimeno ha condenado "rotundamente lo sucedido" y ha expresado "su total apoyo a la dirección de este centro integrado y al alumnado y profesorado que se ha visto amenazado por estos piquetes por el mero hecho de no secundar la huelga".

Educación ha apuntado que en el CI Donibane, con 88 profesores, secundaron el día 3 la huelga 46 personas (52,27%), 44 docentes el día 4 (50%) y 43 profesoras/es el día 5 de noviembre (48,86%).