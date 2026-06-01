Educación incrementa en 1.136 horas la dotación para la atención a la diversidad el curso 2026-2027 en la red pública

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de la red pública de Navarra verán incrementada en 1.136 horas más la dotación de que disponen para atender las necesidades de atención a la diversidad durante el próximo curso 2026-2027.

Este aumento, según han informado desde el Gobierno de Navarra en una nota de prensa, supone un 4,8% de incremento respecto a la dotación del presente curso.

El refuerzo de la atención pedagógica especializada en los centros públicos, equivalente a 53,78 profesores, sitúa la dotación de horas del sistema educativo público en 24.778 horas, con un incremento del 4,8% sobre el presente curso 26/27.

Con este incremento, el departamento "sigue aumentando en los centros públicos las horas docentes destinadas a desarrollar una respuesta educativa inclusiva de calidad".

En línea de los últimos cursos, el Departamento de Educación ha realizado una provisión de recursos incrementada respecto al presente curso. De esta forma, Educación incrementará en 274 las horas dedicadas a orientación (incluyendo la formación profesional), alcanzando las 4.648 con un incremento de, 6,26%.

En especialistas de pedagogía terapéutica de Primaria el incremento será de 260 horas (3,24%) sumando en total 8.261 horas. En profesionales de PT de Secundaria el aumento será de 88 horas con un total de 3.699 y un incremento del 2,43%.

El aumento en especialistas de audición y lenguaje (AL) será de 240 horas más que en el presente curso, sumando 4.620 horas con un incremento del 5,47% respecto del presente curso. El refuerzo pedagógico para el Programa de Atención de Primaria será en el curso 2026-2027 de 100 horas, hasta las 2.600, con un incremento del 4%.

A su vez, el refuerzo para el Programa de Atención a Secundaria (y Formación Profesional) será de 119 horas sumando las 725, con un incremento del 19,6%. Finalmente, habrá 55 horas más para la atención domiciliaria, con un total de 225 horas y un incremento del 32,55% respecto del curso actual.

En cuanto a los Especialistas de Apoyo Educativo, la dotación de horas para el curso 26-27 va a ser de 16.900 horas con un aumento de 1.500 horas respecto a las del presente curso.

Como novedad, durante el próximo curso se va a "afianzar" el desarrollo de la orden foral de Inclusión en los centros de FP con el objeto de "contribuir a la mejora de una respuesta educativa inclusiva y de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales en formación profesional".

Para llevarlo a cabo se va a implementar una combinación de medidas a las que se va a destinar 150 horas de refuerzo. De esta forma, se incorporarán recursos para una nueva figura de inclusión educativa en los centros de FP, "favoreciendo la aplicación de ajustes razonables, el acceso al currículo y la participación efectiva en las enseñanzas de Formación Profesional".

Se reforzará la Orientación educativa en los centros que imparten enseñanzas de FP con el fin de "mejorar la respuesta" a las necesidades educativas, académicas y profesionales del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

Finalmente, habrá una reserva de horas para la atención al alumnado NEE valorando cada situación siguiendo el proceso establecido con el Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA), una vez se escolaricen en los centros de FP.

Además, se va a reforzar el personal de CREENA del ámbito de inserción laboral dentro del Programa de Autonomía, Accesibilidad y Empleo. Desde el CREENA se desarrollarán y/o coordinarán propuestas formativas y se realizará el seguimiento y la coordinación periódica.

También intervendrá en situaciones específicas colaborando con los centros, "una vez realizadas las adaptaciones del contexto y agotadas las medidas, para valorar otros posibles ajustes en función de las necesidades educativas especiales".