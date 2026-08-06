Educación licita el proyecto para la ampliación del IES Pablo Sarasate de Lodosa

Fachada del IES Pablo Sarasate de Lodosa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha publicado este jueves la licitación para la redacción del proyecto y dirección de las obras de la ampliación del IES Pablo Sarasate de Lodosa por un importe máximo de 158.894,66 euros, IVA incluido (102.824,90 euros para la redacción del proyecto y 56.069,76 euros para la dirección de las obras).

La ampliación se ejecuta para "afrontar el aumento de matrícula del centro en los últimos años, impulsado por la oferta de modelo D en secundaria y la implantación de diferentes grados de Formación Profesional".

Tras la ejecución de las obras, el edificio incrementará la superficie total del centro en 1.700 metros cuadrados, aumentándose el espacio en 8 aulas diversas, 4 talleres, 1 departamento y otros espacios auxiliares tales como despachos, aseos, cuartos de instalaciones, etc.

Además de la ampliación se ejecutarán obras en el edificio existente para el cumplimiento de la actividad clasificada del conjunto y para ordenar diferentes espacios docentes.

El plazo para la redacción del proyecto oscilará entre 45 y 60 días. Se prevé que el proyecto esté redactado en el primer trimestre del próximo año, de tal modo que se pueda iniciar la licitación de las obras inmediatamente después.

Asimismo, el Departamento de Educación ha publicado la licitación de las obras de ampliación del IESO el Cierzo de Ribaforada por un importe de 1.517.209,61 euros y un plazo de ejecución entre 9 y 11 meses.

Se prevé que las obras comiencen antes de final de año y que estén operativas en el curso 2027-2028. Con esta ampliación se contempla la implantación de grados medios de Formación Profesional en el centro.