Educación promoverá un pilotaje de educación comunitaria en Navarra

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, participa en el cierre de las XXXIII Jornadas 'Educación 360-Educación a tiempo completo'. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas organizadas por el Consejo Escolar de Navarra sobre 'Educación 360, Educación a tiempo completo', que ha clausurado este sábado en Pamplona el consejero de Educación, Carlos Gimeno, han establecido las pautas sobre las que el Departamento de Educación promoverá un pilotaje en Navarra para "ampliar los aprendizajes escolares conectándolos con actividades educativas abiertas en un barrio, municipio o territorio, accesibles a todo el alumnado, independientemente de su origen social".

Durante dos días diversos expertos han participado en las jornadas sobre 'Educación 360' que se han desarrollado en el Parlamento de Navarra. Los asistentes han comprobado las oportunidades que abre esta política de impulso de la educación a tiempo completo y comunitaria "en la que se establece una alianza directa entre centros escolares, ayuntamientos y asociaciones de todo tipo del tejido civil y comunitario generando un modelo pedagógico integral".

En su intervención ante los asistentes, Gimeno ha defendido la implantación de esta modalidad educativa al resaltar que "evitará que parte de nuestro alumnado tenga una pérdida de oportunidades, garantizándole más derechos al cerrar una brecha hoy existente mediante una experiencia de intervención educativa comunitaria". El consejero ha abordado el concepto de "universalización de espacios educativos" y de "universalización de actividades educativas de calidad y no segregadoras" en las que participan los consistorios y asociaciones locales de todo tipo generando oferta educativa en el tiempo no lectivo y con oferta de actividades extraescolares, también durante el verano.

"Al igual que la Formación Profesional genera dinámicas desde la educación en relación a la economía en general, al empleo y a la cohesión social", esta "nueva educación a tiempo completo en Navarra podrá crear un nuevo laboratorio de aprendizaje que se extienda al ocio de los jóvenes, a la salud, mediante la prescripción de actividades de todo tipo en un futuro ejercicio de corresponsabilidad", ha señalado.

María Truñó Salvadó, directora de la Aliança Educació 360, creada en 2018 entre la Diputación de Barcelona, la Fundación Bofill y los movimientos de renovación pedagógica de Cataluña, y Nuria Sala Pardo, Jefa de proyectos y políticas de verano de la Aliança, han sido ponentes de las jornadas. Han explicado el origen, funcionamiento y filosofía de una alianza de la que ya forman parte más de 150 ayuntamientos y consejos comarcales de Cataluña que ofrecen programas educativos de verano, refuerzo escolar, nuevas oportunidades contra el abandono y programas de extraescolares. Más de 50 'Centros Educativos 360' forman parte de la alianza, así como más de 120 entidades, asociaciones, fundaciones y consejos deportivos. Las jornadas han permitido conocer, asimismo, experiencias similares desarrolladas en Portugal y Chile.

El Departamento de Educación contempla ya en su presupuesto de 2026 una partida destinada a iniciar un pilotaje de 'Educación 360'. Gimeno ha señalado que estas jornadas han aportado las reflexiones o el contenido sobre el que el Departamento desarrollará una promoción normativa propia, en este caso sobre 'Educación 360', "en la que se deberán establecer competencias de gobernanza, estructuras de espacios, colaboración entre instituciones, bancos de Intercambios de conocimientos, espacios de innovación o incluso mesas de prevención comunitarias que conecten a la educación, la salud y las prestaciones de los menores".