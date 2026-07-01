Educación ultima un desarrollo informático que permitirá a los centros públicos evaluar por competencias

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra está ultimando un desarrollo informático que va a permitir a los centros educativos públicos evaluar por competencias, tal y como se establece en el texto consolidado de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

La solución informática, integrada en la plataforma informática del Departamento de Educación (EDUCA) para la gestión de la información escolar, está inspirada tanto en experiencias satisfactorias de algunos centros de secundaria asociados a la red de calidad Kadinet como en herramientas de mercado "referentes".

Esta solución ha sido recientemente presentada a las direcciones de los centros educativos de Educación Secundaria, y a la vuelta de las vacaciones de verano se presentará a las direcciones de los centros de Educación Primaria.

Además, y también en EDUCA, se han realizado los desarrollos necesarios para poder evaluar la Formación Profesional Dual, dividendo las calificaciones de cada módulo profesional (asignatura) en dos, para que los docentes puedan calificar la parte que el alumnado ha aprendido en el centro y la parte que ha adquirido en su estancia formativa en la empresa u organismo equiparado.

Por otro lado, se ha generalizado una solución que va a permitir "simplificar" la gestión de la estancia en empresa del alumnado de Formación Profesional Dual y la comunicación entre los tutores duales de los centros de Formación Profesional y los tutores de las estancias formativas en las empresas.

Esta solución "recoge las mejores prácticas de los centros navarros pioneros en la gestión de las estancias formativas del alumnado" y ha sido desarrollada por profesorado de los centros integrados de Formación Profesional María Ana Sanz, Donapea y la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra - ESTNA.

Además, y para darle continuidad y que la solución se extienda de manera general a todos los docentes de FP, el profesorado responsable de la misma, bajo la coordinación del equipo de EDUCA y del Servicio de Planificación e Integración de la FP, tendrá una liberación horaria para poder atender dudas e incidencias, así como para "mejorarla".

El departamento "continúa así en la senda del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Pacto para avanzar en la Equidad y la Calidad Educativa, firmado en abril de 2025 con las organizaciones sindicales ANPE, AFAPNA y UGT, al respecto de la reducción de la sobrecarga burocrática del profesorado, de la reducción de la documentación que tiene que elaborar en su día a día, de la eliminación de duplicidades entre la aplicación de gestión educativa de la Comunidad Foral de Navarra EDUCA y las herramientas de Kadinet y de la mejora de la usabilidad y accesibilidad de Educa".

En concreto, todas estas cuestiones están recogidas en el punto 5 sobre 'Reducción de la sobrecarga burocrática del profesorado' del citado Pacto.