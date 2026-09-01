Efectivos de tierra y medios aéreos continúan en las tareas de extinción del incendio forestal de Urzainki

Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal de Urzainki. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de tierra y medios aéreos están trabajando este martes en la extinción del incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes.

En concreto, trabajan en el lugar efectivos de los parques de Tafalla, Cordovilla, Sangüesa y la BHIF. Los efectivos de tierra cuentan durante la jornada de este martes con el apoyo de cuatro medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada al dispositivo: dos helicópteros del Gobierno de Navarra y las dos aeronaves del MITECO con base en Miluce.

Participan también en el dispositivo técnicos y efectivo del Guarderío de Medio Ambiente, con un buldócer. Y en labores de coordinación trabajan técnicos de Protección Civil, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En la previsión meteorológica, se esperan este martes vientos de componente sur hasta las 17 horas, con rachas de hasta 40 km/h. Y se prevé que cambie a norte a partir de las 19. El riesgo de incendio forestal previsto por AEMET se mantiene en nivel alto en la zona norte y muy alto o extremo en la zona centro y sur de Navarra.