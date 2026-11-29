Imagen de la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz - EH BILDU

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada electa de EH Bildu por Navarra, Eneka Maiz, ha celebrado los resultados de la coalición abertzale, tanto en la Comunidad foral como en Euskadi, y ha destacado que "vamos a llevar toda esta fuerza a Madrid". No obstante, ha advertido de que el previsible cambio de gobierno en España, tras la mayoría absoluta que suman PP y Vox, "afectará a Navarra", una situación que la coalición afronta con "responsabilidad". "No pudieron, no pueden y no podrán con nosotras", ha remarcado.

En declaraciones desde el Hotel Pamplona Catedral, donde la coalición abertzale ha hecho seguimiento de la noche electoral, Maiz ha agradecido los resultados obtenidos, tanto en Navarra, donde la formación ha superado "la barrera de los 84.000 votos", como junto con Euskadi, superando los 500.000. "Somos la fuerza que más representación tiene en Euskal Herria", ha subrayado.

Por el lado contrario, ha advertido de que "se ha producido un cambio en el Estado que afectará a Navarra". "Pero nosotras lo tenemos muy claro, no pudieron con nosotras, no pueden con nosotras y tampoco van a poder con nosotras", ha manifestado. Maiz ha señalado que "nos tomamos la situación como siempre, con tranquilidad pero con total responsabilidad". "Estamos aquí y lo hemos dado todo y lo vamos a seguir dando todo, sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos", ha afirmado.

La candidata de EH Bildu ha asegurado que Navarra "ha hecho su trabajo, ha salido a las calles, se ha pronunciado en las urnas y ha sido muy contundente". Así, junto a los resultados de la coalición abertzale, ha resaltado que "el bloque progresista ha superado con diferencia al bloque reaccionario y eso también hay que celebrarlo". "Eso demuestra que Nafarroa y Euskal Herria somos diferentes" y que "se dan las condiciones para que sigamos trabajando y avanzando en ese futuro que nos espera".

Eneka Maiz ha agradecido "todo el apoyo recibido" y ha prometido que "cumpliremos la palabra que hemos estado dando en toda la campaña: vamos a llevar toda esa fuerza a Madrid y vamos a defender la casa de nuestra madre, Nafarroa, Euskal Herria". "Aquí hay un pueblo digno, cada vez más digno", ha concluido entre gritos de 'independentzia' de los asistentes.