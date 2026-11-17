Acto de campaña de EH Bildu en Pamplona - EH BILDU

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, ha destacado este martes la importancia del voto por correo, ya que "estamos ante un escenario donde cada voto es imprescindible". "Imprescindible para frenar a la ultraderecha y dar un paso al frente en la defensa de Nafarroa y nuestros derechos", ha indicado.

En un acto de campaña celebrado en Pamplona, Zabaleta ha señalado que "este año nos toca votar el 29 de noviembre, en pleno puente de San Saturnino aquí en Iruñea". "Por eso, queremos animar a toda la gente que no podrá votar presencialmente, a que soliciten ya su voto por correo", ha remarcado.

Según ha añadido, "nos queremos dirigir a la juventud, a las mujeres, a las familias y al conjunto de la clase trabajadora que aspira a vivir mejor". "Es momento de movilizarse, de votar. De votar a Euskal Herria Bildu, con la certeza de que estaremos a la altura y responderemos con hechos a ese respaldo. El pasado sábado ya demostramos en las calles de Bilbao la fuerza y la ilusión de este proyecto, y el 29 de noviembre toca trasladar ese mismo empuje a las urnas, presencialmente o por correo", ha apuntado.

Ha remarcado Zabaleta que "somos una fuerza de kilómetro 0, pegada al territorio, comprometida con las necesidades reales de los y las navarras" y "los hechos lo avalan", ya que "hemos sabido cerrar el paso a la derecha y extrema derecha y, al mismo tiempo, alcanzar pactos que mejoran el día a día de la gente, con responsabilidad y honestidad".

"Para consolidar este rumbo necesitamos el máximo respaldo posible. Nadie debería quedarse en casa ni perder la ocasión de ser protagonista de este momento decisivo, de levantar la bandera de la esperanza. Hay partido y salimos a ganarlo", ha remarcado.