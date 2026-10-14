EH Bildu dice que no ha sido posible alcanzar un acuerdo con fuerzas progresistas en Navarra para las elecciones

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha manifestado este miércoles que en los últimos días se han mantenido conversaciones entre todas las fuerzas progresistas de Navarra para explorar fórmulas de colaboración y articular una "unidad de acción" de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, pero que "desafortunadamente, esta vez no ha sido posible alcanzar un acuerdo".

Fuentes de EH Bildu han explicado que "la izquierda soberanista ha considerado que esta cita electoral podía ser también una oportunidad para reforzar el bloque progresista, priorizando los intereses de Nafarroa por encima de los intereses partidistas". Y han añadido que "EH Bildu está en política para abrir espacios de colaboración, sin exclusiones".

"Apostamos por los acuerdos en los que estén presentes todas las fuerzas soberanistas y todas las izquierdas. No estamos aquí para dividir, estamos para sumar y multiplicar", han detallado, para lamentar que "esta vez no ha sido posible alcanzar un acuerdo". No obstante, EH Bildu se ha mostrado dispuesta a "seguir representando en Madrid, como viene haciendo durante las últimas legislaturas, con fuerza y determinación, la voz de una Nafarroa de izquierdas, soberanista y euskaltzale".