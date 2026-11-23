Acto de campaña de EH Bildu celebrado en Pamplona - EH BILDU

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu por Navarra al Senado, Floren Aoiz, ha afirmado que "por el Senado pasarán leyes que afectarán a Navarra" y que "nos jugamos quitar si se van a respetar o no las decisiones que tomemos" en la Comunidad foral, por lo que "es evidente" que "necesitamos mayorías progresistas en el Senado".

"Estamos ante unas elecciones importantes, porque lo que está en juego es optar por la agenda retrógrada y autoritaria de las derechas y por profundizar la agenda progresista y democrática. En resumen: elegir entre ola reaccionaria u ola liberadora", ha afirmado este lunes, en un acto de campaña celebrado en el Rincón de la Aduana de Pamplona.

Según ha indicado, "las derechas, UPN-PP-Vox, pretenden eliminar las conquistas sociales y los derechos logrados, quieren empeorar las condiciones de trabajo y vida y amenazan tanto la convivencia como nuestro autogobierno".

"Está en cuestión la posibilidad de responder desde la propia Navarra a los retos que tenemos los y las navarras. Hoy queremos subrayar que también jugamos esta partida en el Senado. Por el Senado pasarán leyes que afectarán a Navarra; en esa institución se toman decisiones muy importantes, como parte de la composición del Tribunal Constitucional. Es decir, decisiones acerca del tribunal que ha decidido estimar el recurso del PP contra la ley de Vivienda de Navarra", ha remarcado.

Ha añadido Aoiz que "nos jugamos quitar a las derechas la llave de la desdemocratización del Estado, nos jugamos si se van a respetar o no las decisiones que tomemos en Navarra". "Por tanto, es evidente que también necesitamos mayorías progresistas en el Senado, y para ello, una EH Bildu fuerte es imprescindible en la ecuación: las cuentas no dan de otra manera", indicado.

Y, por ello, ha dicho, "EH Bildu llevará a Madrid la palabra de los navarros y las navarras, con toda nuestra determinación". "Somos garantía de ello. Hacemos un llamamiento, por tanto, para votar a EH Bildu también en el Senado. Es fácil: coge la papeleta y el sobre naranja; haz tres cruces donde pone EH Bildu y a la urna", ha remarcado.

Según ha subrayado, "debemos reunir votos de izquierdas, vasquistas, antifascistas, feministas y ecologistas en torno a EH Bildu, para hacer frente a quienes quieren imponernos la agenda de la motosierra y, sobre todo, para seguir por el camino hacia una sociedad más justa y libre".