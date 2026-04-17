EH Bildu pide a Educación que anule la eliminación de unidades en la escuela pública y en las ikastolas

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha pedido al Departamento de Educación que anule el cierre de unidades en la escuela pública y en las ikastolas de Navarra, después de que el Ejecutivo haya decidido eliminar aulas tanto en la educación pública como en la concertada por el descenso de la natalidad.

Aznal ha indicado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "estamos muy preocupados por la decisión adoptada por Educación" y ha considerado que se trata de "una decisión de corto plazo". "Nuestra actitud es muy clara, pensamos que hay que mantener abiertas las unidades tanto en la educación pública como en las ikastolas", ha asegurado.

Cuestionada sobre si su grupo incluye en esta petición también al resto de unidades de la educación concertada, Aznal ha respondido: "Yo ahora mismo estoy hablando de la educación pública y de las ikastolas, porque pienso que las ikastolas tienen muchas características que las hacen difrentes. Estamos hablando del euskera, una lengua que durante tantos años estuvo incluso prohibida. El papel que desempñan y han desempeñado las ikastolas en Nafarroa, donde hay una zonificación lingüística, tiene que formar parte de este debate".

Respecto a la decisión del Departamento de Educación, Laura Aznal ha señalado que "parece que la ha tomado basándose en datos demográficos, pero el Gobierno de Navarra acordó con EH Bildu hacer un estudio demográfico, y ese estudio demográfico dice que los datos cambiarán en los próximos años". "El informe dice que habrá cambios en la evolución demográfica. Pensamos que hay que tomar decisiones de este tipo con una mirada larga, teniendo en cuenta todos los datos. Por eso le pedimos al Departamento que anule la decisión que ha tomado", ha indicado.

Respecto a las posiciones de UPN y Geroa Bai, que también se han posicionado en contra de la decisión de Educación, Aznal ha señalado que "hemos visto que se han presentado distintas iniciativas en el Parlamento de Navarra y nosotros analizaremos y valoraremos todas las iniciativas, pero nuestra posición es clara, otra cosa es qué haremos cuando votemos esas iniciativas".

Sobre las diferentes ratios que existen en la pública y la concertada, Laura Aznal ha afirmado que "siempre insistimos mucho en las bajadas líneales de ratios y todas las medidas que hemos alcanzado en los acuerdos se hacen en base a los datos demográficos, que son cambiantes". "Va a haber un cambio de tendencia, y esta decisión que ha tomado del Departamento de Educación es en base a un bache demográfico. El estudio dice que el 2026 es el peor año, y a partir del 2026 la tendencia empieza a cambiar. Tomar una decisión de este calado que va a tener un efecto directo en los próximos años no es acertado. Es una visión cortoplacista", ha asegurado.

Además, la portavoz de EH Bildu ha afirmado que "los datos pueden tener diferentes lecturas, pero hay casos de algunas ikastolas que son especialmente sangrantes". Aznal ha explicado que EH Bildu se ha reunido con la Federación de Ikastolas, que les ha trasladado un informe sobre su situación y lo están analizando para ver "qué efecto tendría la decisión adoptada" por Educación.

La parlamentaria foral ha comentado que "es un tema que va a dar mucho de sí, va a haber debate, ha habido distintas iniciativas registradas en el Parlamento de Navarra y vamos a tener oportunidad de debatir acerca de esto, pero vamos a pedir que se anule esta decisión porque no la vemos acertada". "No deben anularse unidades en la enseñanza pública y en las ikastolas", ha subrayado, y ha considerado que "tal vez sea necesaria una moratoria, pero tendremos oportunidad de debatir sobre este tema en el Parlamento".