EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin posponen la creaciónde la comisión de investigación en Pamplona

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona han decidido posponer por el momento la creación de la comisión de investigación sobre las responsabilidades por la cesión gratuita por parte de Navarra Suma (coalición formada la pasada legislatura por UPN, PP y Ciudadanos) de 17 plazas de parking a chalés de la Media Luna "sin el respaldo de un expediente y con cargo al erario público".

Esta decisión llega tras conocer un informe del secretario del pleno que no respalda la comisión de investigación por interpretar que no se ciñe a la acción del actual equipo de Gobierno.

Ante esto, los cuatro grupos han anunciado que iniciarán los trámites para "modificar y aclarar las dudas en la redacción del artículo del Reglamento Orgánico de Pleno que regula este tipo de comisiones (113 bis)".

En su informe, elaborado a petición de UPN, el secretario del pleno concluye que la solicitud de la comisión de investigación "no se ajusta a derecho por ser contraria a la regulación de los requisitos establecidos en el artículo 113 bis del reglamento".

La argumentación del secretario es que "dicha comisión no trataría del seguimiento de la gestión de quien actualmente ostenta la Alcaldía y/o de su equipo de Gobierno, sino que sería utilizado inadecuadamente por el actual equipo de Gobierno (y el grupo PSN), para investigar la gestión de un equipo de Gobierno anterior que ya cesó y que, por lo tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicho artículo".

Frente a esta argumentación, los cuatro grupos han señalado que, aunque los hechos los protagonizó el último equipo de Gobierno Enrique Maya (UPN), "éstos se han conocido ahora y, por tanto, investigarlos corresponde a la actual corporación". "Este argumento viene avalado, además, por un expediente informativo de los Servicios Jurídicos Municipales que constata la existencia de serias irregularidades ya que la cesión gratuita de aquellas 17 plazas de parking (entre febrero y junio de 2022) se hizo sin el respaldo de un expediente y con cargo al erario público (se reclaman 10.800 euros)", han afirmado

Apoyándose en ese expediente informativo de los servicios jurídicos, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin han sostenido que "hay muchas incógnitas aún sobre el desarrollo exacto de esta contratación y el papel que tuvieron las concejalías delegadas". "Aquella operación, según señalaban los servicios jurídicos, fue posible porque tuvo el visto bueno de, al menos, dos directores de área del anterior equipo de gobierno (Patxi Fernández, de Seguridad Ciudadana, y Alejandro Astibia, de Proyectos) y, subsidiariamente, de los dos concejales delegados (Javier Labairu y Fermín Alonso)", han afirmado. Por tanto, pedirán modificar el artículo 113 para "desbloquear la situación".