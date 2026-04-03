EH Bildu reivindicará este domingo la "República Vasca" y el "no a la guerra" en el Aberri Eguna

Archivo - Manifestación de EH Bildu por el Aberri Eguna el año pasado. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebra este domingo en Pamplona, un año más, el Aberri Eguna que tendrá como acto central una manifestación por las calles de la capital navarra y un acto político en el que intervendrá el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi. La coalición abertzale reivindicará en esta cita "la República Vasca" así como "el no a la guerra" y "la soberanía de los pueblos". Por este motivo, una cubana y un palestino serán quienes encabecen la manifestación.

La movilización, que partirá de los cines Golem a las 12.00 del mediodía y el posterior acto político que se celebrará una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, con la intervención de Arnaldo Otegi, serán los principales actos del día. Una vez finalizado el acto político habrá actos culturales y musicales para todos los públicos y edades en diferentes lugares de la ciudad.

Diferentes fuerzas políticas acompañarán a EH Bildu este domingo. Participarán en la manifestación y en los actos posteriores de la jornada representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.

En una nota de prensa, EH Bildu ha destacado que el Aberri Eguna de este año "servirá para que miles de vascos y vascas" reivindiquen "la soberanía vasca y la República Vasca que desean construir". Pero la cita estará marcada también por "el difícil contexto internacional", de manera que "el no a la guerra y la reivindicación de la soberanía de los pueblos va a tener un espacio predominante durante el Aberri Eguna".

Así, una cubana y un palestino serán quienes abran la manifestación sosteniendo en sus manos el pájaro del cuadro Guernica de Picasso. La ciudadana cubana será Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, mientras que el ciudadano palestino que participará en el Aberri Eguna será el jurista y activista, Fouad Baker.