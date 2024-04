ELA convoca una huelga el 10 de abril para "romper el bloqueo" de la negociación del convenio de residencias de Navarra

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha convocado una jornada de huelga el próximo 10 de abril para "romper el bloqueo" que a su juicio está ejerciendo la patronal en la negociación del primer convenio de residencias de Navarra.

Miembros del sindicato se han concentrado este jueves frente al Parlamento de Navarra, con una pancarta con el mensaje '¿No éramos esenciales? El convenio también lo es', y lanzando exclamaciones como 'Fuera fondos buitre de los cuidados', 'No somos esclavas, somos empleadas', 'Nosotras les cuidamos, vosotros les robáis', y 'Los cuidados no son un negocio'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ana García ha afirmado que "llevamos desde el 2021 luchando por el primer convenio provincial de Navarra de cuidados de personas a la tercera edad y dependientes", y que a pesar de las reuniones mantenidas "tanto con patronales como con el Gobierno de Navarra", está "todo totalmente inmovilizado".

"Las patronales no hacen más que poner pegas, el Gobierno de Navarra es quien tiene que poner el dinero y dice que no. Ya llega un momento en el que hemos dicho 'basta, tenemos que ir a la huelga porque si no, no vamos a conseguir lo que pretendemos'", ha señalado.

Según ha explicado, el sindicato reclama "un convenio en el que el salario mínimo sea de 1.500 euros al mes y que las horas anuales sean de 1.592 horas", además de "mejorar los ratios". "En otras provincias se ha conseguido, pretendemos hacerlo también aquí en Navarra y por eso la semana que viene día 10 de abril iremos a la huelga para conseguir nuestro convenio", ha apuntado.

En la concentración también se ha dado lectura a un comunicado en el que ELA "exige al Gobierno de Navarra más implicación para mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio de un sector que se sustenta con dinero público".

"La situación de las trabajadoras y trabajadores de las residencias de Navarra es muy precaria: un convenio estatal con una jornada de 1.792 horas anuales, salarios que apenas llegan a 1.000 euros, bajas que no se complementan y trabajando la mayoría de los fines de semana y festivos", recoge el comunicado.

En mayo de 2021, continúa el texto, se compuso la mesa negociadora del primer convenio del sector de residencias de la tercera edad de Navarra y "desde entonces ha habido numerosas reuniones, hasta que en junio de 2023 las patronales decidieron romper la negociación".

Tras reivindicar que "sin unas condiciones de trabajo buenas no se puede tener un servicio de calidad", desde ELA han remarcado que el convenio de residencias de Vizcaya "marca una jornada anual de 1.592 horas y salarios de por lo menos 1.600 euros, lo que demuestra que lo que se reivindica para Navarra es factible".

"ELA exige al Gobierno de Navarra una mayor implicación para conseguir un convenio que mejore las condiciones laborales en las residencias. Se trata de un sector sustentado con dinero público y dependiente de la Administración, por lo que la responsabilidad del Gobierno de Navarra es directa", han reivindicado.

Han añadido desde el sindicato que "los grupos parlamentarios de la anterior legislatura instaron por unanimidad al Gobierno de Navarra a avanzar en la negociación del convenio".

Por ello, y "ante la situación de bloqueo en la negociación que está ejerciendo la patronal y la pasividad cómplice del Gobierno de Navarra, ELA ha convocado una jornada de huelga "en todo el sector", por considerar que la movilización es "la única herramienta para avanzar en la negociación del primer convenio de residencias de Navarra".