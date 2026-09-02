ELA dice que los datos del paro en agosto "reflejan un deterioro de la situación del empleo en Navarra"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha afirmado que los datos del paro correspondientes al mes de agosto, conocidos este miércoles, "reflejan un deterioro de la situación del empleo en Navarra", ya que es la cifra "más alta desde 2008".

En un comunicado, han criticado que "el aumento del desempleo por tercer mes consecutivo, el fuerte incremento del paro juvenil y, especialmente, unos niveles de temporalidad que continúan en máximos históricos muestran que la evolución sigue siendo preocupante".

Los datos, a su juicio, "muestran un importante incremento del desempleo, en particular entre las mujeres y las personas jóvenes". "El número de personas desempleadas registradas en Navarra ha aumentado en 681 personas en agosto, lo que supone el peor mes de agosto desde 2008. Además, debido a este incremento el desempleo encadena tres meses consecutivos de evolución negativa", han criticado.

En lo que respecta a la situación de las mujeres, "410 se han sumado a las listas del paro respecto al mes anterior". El número de mujeres desempleadas sobre el total "continúa siendo muy superior al de los hombres: 18.145 mujeres frente a 11.379 hombres, de manera que las mujeres representan el 61% del total de personas desempleadas".

El desempleo juvenil "también ha aumentado de significativamente". "En agosto, 212 personas jóvenes se han sumado a las listas del paro, lo que supone un incremento del 8%. De esta manera, el número de jóvenes desempleados alcanza las 2.940 personas, una cifra superior tanto a la registrada hace un año como a la existente antes de la pandemia", han manifestado.

Estos datos "reflejan que la falta de oportunidades y la precariedad laboral siguen siendo problemas estructurales para la juventud navarra".

La contratación registrada durante el mes de agosto "mantiene las mismas características que en meses anteriores: precariedad y temporalidad", ya que "el 80,2% de los contratos firmados en agosto han sido temporales".

ELA "lamenta" que éste "es un dato especialmente preocupante, ya que la temporalidad alcanza máximos histórico y sitúa a Navarra a la cabeza del Estado en este indicador, con más de 20 puntos de diferencia respecto a la media estatal".