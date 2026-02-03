ELA, LAB y CGT acusan a VW Navarra de "amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros ERE" con "apoyo" de UGT y CCOO

Archivo - Vista de la puerta principal de la fábrica de Volkswagen Navarra - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB y CGT han criticado que la dirección de Volkswagen Navarra, "con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones" de la Inspección de Trabajo, "busquen amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros ERE, cuya única justificación sería tener que cumplir con la ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores" y porque "no entraría dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales".

"Queremos manifestar nuestro más firme rechazo ante la incoherente postura de UGT y CCOO, quienes, posicionándose del lado de la multinacional, por un lado, asumen el posible ERE mientras por otro piden contrataciones", han indicado.

En un comunicado conjunto, los sindicatos ELA, LAB y CGT han tachado de "inadmisible" la "actuación de VW Navarra, UGT y CCOO, intentando presionar y coaccionar a la Inspección de Trabajo tras sus requerimientos por incumplimiento de la ley en la contratación" en Volkswagen Navarra.

"Requerimientos que, aunque ajustados a derecho, son contrarios a la política empresarial de la multinacional, la cual acostumbra a saltarse todo tipo de leyes y normativas sin recibir represalias por ello. Esta forma de actuar que supone un claro desprecio y una discriminación hacia el resto de las empresas, trabajadores y trabajadoras navarras que sí cumplimos escrupulosamente con ella, además, supone el incumplimiento del Código de Conducta interno de la multinacional", han remarcado.

Según han añadido, "el pasado 20 de enero solicitamos una reunión de urgencia del comité de empresa para tratar conjuntamente la situación creada ante las amenazas de la empresa, convocar asambleas generales en fábrica para informar a la plantilla y tomar las decisiones necesarias que hiciesen que la empresa recapacitase y las retirase".

Una reunión que "a día de hoy y por decisión del presidente del comité, no se ha producido, suponiendo de facto el bloqueo y anulación del mismo, máximo organismo de representación de la plantilla".

"Desde ELA, LAB y CGT lamentamos que la dirección de Volkswagen Navarra, con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones, busquen amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros ERE, cuya única justificación sería tener que cumplir con la ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores y trabajadoras porque no entrarían dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales", han subrayado.

Con esta situación, "en ningún caso podrían justificar un excedente de plantilla". "Sería inmoral que algún gobierno aceptara semejante planteamiento, sobre todo después de las decenas de millones de dinero público que recibe esta empresa vía ERTE para el mantenimiento del empleo", han reivindicado.

También han añadido que UGT y CCOO "ya tienen pactado en el X Convenio Colectivo el despido de personal TAS y MOD contratado fijo para diferentes proyectos de transformación si hubiera un excedente en estos colectivos".

"Mucho nos tememos que la empresa quiera aprovechar esta coyuntura, con la colaboración de UGT y CCOO, para negociar un preacuerdo del próximo convenio claramente a la baja. Por todo lo expuesto, tanto el no cumplimiento de la legislación vigente como la gestión llevada a cabo una vez descubierto, exigimos que se depuren responsabilidades en el seno de la dirección", han reivindicado.