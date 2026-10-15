Elma Saiz y Ángel Moleón, cabezas de lista al Congreso y al Senado por el PSN

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alberto Ortega - Europa Press

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN ha aprobado las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales, que estarán encabezadas por la ministra y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, y por el alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, respectivamente.

Esta propuesta deberá ser refrendada por el Comité Federal del PSOE que se celebrará este mismo sábado en Madrid, según ha informado el PSN en una nota.

La actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, liderará la lista de los socialistas navarros al Congreso de los Diputados. Le sigue, en el número dos, Juan Cruz Cigudosa, actual secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y ex consejero del Gobierno de Navarra. Completan la candidatura Nuria Medina, Guzmán García y Esther Villanueva.

En cuanto a la plancha del Senado, estará encabezada por el secretario de Política Municipal del PSN y alcalde de Arróniz, Ángel Moleón. El número dos de la lista está contemplado para la actual diputada, Adriana Maldonado. Y en el tercer lugar, el director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez.

Los suplentes del primer candidato del Senado son Susana Castanera y Alejandro López Orejuela. De la segunda, Toni Magdaleno y Mari Carmen Reyes. Del tercero, Yolanda González y Jaime Aliaga.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN ha refrendado las listas al Congreso y al Senado ante una cita electoral “fundamental en la que no sólo se decide el futuro de España, también es decisiva para el avance y la prosperidad de Navarra”, según ha asegurado la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso.

Iso ha afirmado que “no es lo mismo que Pedro Sánchez esté al frente del Gobierno de España, que mira por los intereses de nuestra comunidad, que fomenta nuestro autogobierno y respeta nuestra identidad; a toparse con políticas de recortes y libertades que no respeten nuestra pluralidad ni nuestros derechos históricos del PP y Vox”.

“Nos jugamos qué modelo de sociedad elegimos para el futuro. El socialista, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y que apuesta por seguir avanzando en derechos y libertades, o el de los recortes y el sálvese quien pueda de UPN, PP y Vox”, ha subrayado

La secretaria de Organización de los socialistas navarros ha agradecido "el compromiso de las personas que cierran las listas del PSN al Congreso de los Diputados y el Senado" y ha agradecido el trabajo realizado durante esta legislatura.